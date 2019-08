Festa de l'Unità a San Gimignano, confronto sui temi nazionali tra esponenti del Pd

“Il Pd turrito in Toscana: sfide e proposte”. Così si intitola l’incontro in programma martedì 13 Agosto alle 21.30 presso la Festa de L’Unità del Pd di San Gimignano. Interverranno il segretario provinciale del Pd senese Andrea Valenti ed il coordinatore della segreteria regionale Lorenzo Becattini. I due ospiti si confronteranno col segretario turrito Sergio Kuzmanovic ed il Vice Sindaco Niccolò Guicciardini.

“Il Pd di San Gimignano”, afferma Kuzmanovic, “è guardato con interesse da più parti perché ha saputo dare un contributo importante nei vari appuntamenti congressuali ed elettorali, numericamente straordinario, e perché ha saputo creare sintesi efficaci e vere”. “Non ci sentiamo ‘bravi’, ma vogliamo portare il nostro contributo in Toscana perché pensiamo che possa essere utile”, conclude Kuzmanovic, “e quest’incontro servirà come primo confronto sui temi e le prospettive, oltre a discutere insieme della situazione politica nazionale che, con le ultime uscite del Ministro degli Interni, ha preso pieghe molto pericolose”.

Fonte: Ufficio stampa

