Istruzione e Formazione, ecco il 16 percorsi ITS per l'anno 2019-2020

La Regione Toscana ha approvato i percorsi di Istruzione e Formazione tecnica superiore (ITS) che saranno avviati nell'anno formativo 2019-20 e che avranno inizio entro il prossimo 30 ottobre. Si tratta di sedici percorsi, biennali o triennali, a disposizione di circa 400 alunni al fine di coniugare gli interessi dei ragazzi e delle ragazze con le richieste del mercato del lavoro. Cofinanziati dal programma Por Fse 2014-2020 per un importo complessivo di circa 4 milioni e mezzo di euro, vengono realizzati nell'ambito del progetto Giovanisì, il progetto regionale per l'autonomia dei giovani.

In questi giorni le Fondazioni ITS hanno aperto le iscrizioni al fine di orientare gli allievi alla frequenza del percorso più adatto alle loro capacità, conoscenze e attitudini. In particolare sono stati organizzati degli Open Day per far conoscere quali sono le professionalità più richieste dal mercato del lavoro e dare la possibilità ai potenziali allievi di incontrare personalmente i coordinatori e i docenti dei corsi.

Per maggiori informazioni è utile consultare i siti delle Fondazioni ITS oppure cercare i percorsi nel Catalogo dell'Offerta Formativa della Regione Toscana e consultare i siti www.regione.toscana.it/its o www.giovanisì.it o www.sistemaits.it.

Di seguito i percorsi finanziati raggruppati per area tecnologica e le relative informazioni sulla scadenza delle iscrizioni.

Agroalimentare

Farmer 4.0

Tecnico Superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie, agro-alimentari e agro-industriali

Promosso da: Fondazione EAT

Sede del corso: Firenze

Scadenza iscrizioni: 7 ottobre 2019

Gastronomo

Tecnico Superiore per il controllo, la valorizzazione e il marketing delle produzioni agrarie, agro-alimentari e agro-industriali

Promosso da: Fondazione EAT

Sede del corso: Pontedera (PI)

Scadenza iscrizioni: 7 ottobre 2019

Energia

Eco Energy Tech

Tecnico superiore per impianti e produzione di energia nell'economia circolare

Promosso da: Fondazione Energia e Ambiente

Sede del corso: Colle di Val D'Elsa (SI)

Scadenza iscrizioni: 7 ottobre 2019

Net Energy Tech

Tecnico superiore per l'efficienza energetica: gestione, manutenzione e controllo di impianti e reti di distribuzione

Promosso da: Fondazione Energia e Ambiente

Sede del corso: Arezzo

Scadenza iscrizioni: 7 ottobre 2019

ICT

BYTE19

Tecnico Superiore per lo sviluppo dei sistemi informativi aziendali

Promosso da: Fondazione VITA e Fondazione PRIME

Sede del corso: Firenze, Siena e San Giovanni Valdarno (AR)

Scadenza iscrizioni: 18 ottobre 2019

Meccanica

Additive19

Tecnico superiore per la progettazione meccanica e la produzione additiva

Promosso da: Fondazione PRIME

Sede del corso: Firenze

Scadenza iscrizioni: 11 ottobre 2019 (ore 12.00)

Paper19

Tecnico superiore per la produzione nel settore cartario

Promosso da: Fondazione PRIME e Fondazione VITA

Sede del corso: Lucca

Scadenza iscrizioni: 14 ottobre 2019 (ore 12.00)

Tecno19

Tecnico superiore per la gestione dei sistemi meccatronici industriali

Promosso da: Fondazione PRIME

Sede del corso: Firenze

Scadenza iscrizioni: 11 ottobre 2019 (ore 12.00)

Moda

GLAM Glamour Leather Accessories Mita

Tecnico Superiore di processo, prodotto, comunicazione e marketing per il settore moda

Promosso da: Fondazione Mita (Made in Italy Tuscany Academy)

Sede del corso: Piancastagnaio (Si)

Scadenza iscrizioni: 7 ottobre 2019 (ore 13)

E.T.I.C. Evolution Textile Italian Competences

Tecnico superiore di processo e prodotto di filatura, nobilitazione e controllo qualità per il settore tessile-abbigliamento-moda

Promosso da: Fondazione Mita (Made in Italy Tuscany Academy), Fondazione ISYL (Italian Super Yacht Life) e Fondazione TAB (Turismo, Arte e Beni culturali)

Sede del corso: Prato e Scandicci (Fi)

Scadenza iscrizioni: 10 ottobre 2019 (ore 13)

MI-SHOES

Tecnico superiore di processo prodotto comunicazione e marketing per il settore calzature – moda

Promosso da: Fondazione Mita (Made in Italy Tuscany Academy)

Sede del corso: Scandicci (Fi) e Santa Croce sull'Arno (Pi)

Scadenza iscrizioni: 10 ottobre 2019 (ore 13)

Nautica

STC – Super Yacht Training Captains

Tecnico Superiore per la mobilità delle persone e delle merci

Promosso da:Fondazione ISYL (Italian Super Yacht Life)

Sede del corso:Viareggio (LU)

Scadenza iscrizioni: 15 ottobre 2019 (ore 23)

Sanità

BIOQUALTECH

Tecnico superiore per il sistema di qualità di prodotti e processi a base biotecnologica

Promosso da: Fondazione VITA

Sede del corso: Siena

Scadenza iscrizioni: 16 ottobre 2019

PROFARMABIO19

Tecnico superiore per l'automazione dei processi produttivi nel settore farmaceutico e biotecnologico

Promosso da: Fondazione VITA

Sede del corso: Siena, Pisa e Pontedera (PI)

Scadenza iscrizioni: 17 ottobre 2019

Turismo e beni culturali

WHOT&FOOD

Tecnico Superiore per la comunicazione per la promozione e il marketing delle filiere turistiche e delle attività culturali

Promosso da: Fondazione TAB (Turismo, Arte e Beni culturali) e Fondazione EAT

Sede del corso: Siena

Scadenza iscrizioni: 13 settembre 2019 (ore 13)

TOSC-ORA

Tecnico per lo svolgimento delle attività collegate alla gestione dei processi della lavorazione artistica nel settore delle Lavorazioni Orafe ed Argentiere

Promosso da: Fondazione TAB (Turismo, Arte e Beni culturali)

Sede del corso: Arezzo

Scadenza iscrizioni: 11 ottobre 2019 (ore 13)

