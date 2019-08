Le forze dell'ordine fanno sinergia per assicurare più controlli nel centro storico di Pistoia

L’intensa vita notturna, legata al divertimento giovanile, non disgiunta dalla necessità di rendere sereno il rientro dei pistoiesi dalle ferie estive con l’appropinquarsi dell’inizio del nuovo anno scolastico, nonché la presenza di turisti sul territorio, vedrà impegnati, in un ulteriore sforzo, tutte le forze di polizia sul territorio, che si concentreranno prevalentemente in zona centrale, luogo simbolo della movida al fine di garantire la massima sicurezza sul territorio di Pistoia.

Un’azione sinergica e diuturna, tra Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza con il supporto della Polizia Locale - soprattutto nelle fasce serali e notturne nella zona del Comparto della Sala, concentrata prevalentemente nei fine settimana - sarà finalizzata a fornire elevati standard di sicurezza “tout court” a tutti coloro che vorranno godersi le serate pistoiesi.

L’incremento delle forze di polizia (sia in borghese che in divisa) ha lo scopo di evitare tutti quei comportamenti, talvolta eccessivi che oltrepassino i limiti della legalità sotto tutti i profili nonché tutti quelli che, indistintamente, possano creare allarme sociale (dall’ ubriachezza molesta alla somministrazione alcolica irregolare, alle aggressioni, risse, danneggiamenti nonché disturbo della quiete pubblica).

Il tutto, ovviamente, atto a contemperare anche le esigenze ed i diritti dei residenti che si sentano tutelati nella regolare fruizione dei propri spazi, dettati dalla civile convivenza. Ciò si rende quanto mai opportuno in considerazione, soprattutto nel cd. comparto sala, della presenza di numerosi esercizi commerciali, luogo abituale di ritrovo serale di centinaia di giovani tra cui anche soggetti dediti al consumo di bevande alcoliche con ripercussioni soprattutto nelle ore notturne.

I servizi, disposti dal Questore di Pistoia, sono coordinati settimanalmente sulla base di una pianificazione generale programmata e concordata di concerto tra Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale.

La finalità principale è quella di consentire a tutti i cittadini di trascorrere le loro serate in tranquillità, per cui l’attività delle forze di polizia si svilupperà su due direttrici: la prima è quella, in via prioritaria, di prevenire qualsiasi azione delittuosa e illecita; la seconda, invece, è la fase repressiva, volta a contenere la commissione di reati, con particolare riferimento allo spaccio di sostanze stupefacenti, nonché la violazione della normativa amministrativa in materia di locali pubblici e di somministrazione di bevande alcoliche.

