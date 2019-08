Maragando, Miss Mamma e molto altro: il programma dell'evento a Montespertoli

La terza edizione di Maragando, avento composto di spettacoli e buon cibo, è in arrivo a Montespertoli. Due serate riempiranno il paese e la via Volterrana sud tra mostre, cene, musica, intrattenimento e cene nella compagnia di una serata estiva.

Si inizia con Sabato 31 agosto. Dalle 17 le strade si animeranno con la mostra dei trattori e attrezzi d'epoca e con il mercatino artigianale 'Fatto da me, di tutto e di più'. Alle 20 tutti a tavola con la cena preparata dalla Locanda di Orimino, accompagnata dai vini dell'Azienda agricola Valleprima e tanta musica.

Dalle 21 sarà il momento dell'evento al centro di questa serata: l'elezione di Miss Mamma, condotto da Sheila Martinelli con l'accompagnamento alla consolle del Dj Gioele. A giudicare la mamma più bella una giuria d'eccezione, composta da Sergio Forconi, Isabella Vezzosi, Rossano Falai, Alessandro Sarti e Lucia Cervigni. La serata è a favore dell'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Le mamme dovranno iscriversi entro il 20 agosto 2019.

Per domenica 1 settembre, Maragando apre le porte dalle 9, con l'esposizione di Auto d'epoca, il mercatino artigianale e l'area giochi per bambini con i gonfiabili. Dalle 12 Aperimangiando farà strada al 'Pranzo contadino': rievocazione dei piatti della tradizione. Dalle 16 merenda per grandi e piccini e ancora con intrattenimento, con Palloncino Truccato e Irene Giocoliera. Dalle 17 scenderà in campo 'La Bandaccia' con musica dal vivo.

In serata invece, dalle 19 continua la musica con Ilaria Zoppi e, alle 20, tovagliolo sulle ginocchia con la cena dei piatti della Locanda di Orimino e i vini dell'Azienda agricola Valleprima. A chiudere in allegria la terza edizione dell'evento Montespertolese sarà, a partire dalle 21, lo spettacolo comico dal vivo 'Toscana Maremma Maiala'.

Per info e prenotazioni 0571 674282 - 0571 674018 invece, per partecipare al concorso, le mamme dovranno iscriversi entro il 20 agosto 2019, per info Mattia al 331 4119439

