Una messa in ricordo di Niccolò Ciatti a due anni esatti dalla tragedia

Una messa in ricordo di Niccolò Ciatti a due anni esatti da quel terribile giorno del 2017 quando fu ucciso a 22 anni in un pestaggio in discoteca a Lloret de Mar. A comunicarlo è la famiglia. Alle ore 21 si terrà una messa in suo ricordo alla chiesa di Gesù Buon Pastore a Casellina di Scandicci. I partecipanti potranno scrivere dei messaggi su alcuni palloncini bianchi che saranno poi fatti volare in cielo.

Struggente il ricordo che il padre di Niccolò ha affidato ieri al suo profilo facebook: "Domani mattina alle 2.51 la vita ti ha lasciato Ti abbiamo raggiunto (in Spagna, ndr) la sera, abbiamo pregato per tutto il viaggio perché non fosse una cosa grave, ma non é stato così e da allora ti lasciamo lacrime di amore per te Niccolò, lacrime che in questi due anni ci auguriamo che ti abbiamo portato carezze e tanto amore ma purtroppo non siamo riusciti a farti restare con noi e se avessi potuto avrei preso il tuo posto....perché tu meritavi la vita. Oggi è stato il tuo ultimo giorno di vita, una vita di soli 22 anni, una vita strappata da tanta violenza gratuita. Oggi saresti stato al mare a divertirti, spensierato e tranquillo mai ti saresti immaginato quello che ti sarebbe successo e noi sopravviviamo a te, andiamo avanti per Sara e per darti perlomeno giustizia".

Tutte le notizie di Scandicci