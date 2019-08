Muore presidente della Pro Loco Crespina: colto da un malore, grande perdita per la comunità

Luca Vannini, presidente della Pro Loco di Crespina, è stato trovato privo di sensi, colto da un malore, nel parco dell'organizzazione. Come riportato dal quotidiano il Tirreno, il 63enne è stato rinvenuto a terra nell'ora di pranzo. Sul posto è arrivata la Misericordia di Cenaia, ma per l'uomo non c'è stato niente da fare.

La morte, avvenuta per cause naturali, ha scosso enormemente tutta la comunità e la famiglia, chiusa nel dolore della scomparsa improvvisa. Il funerale di Vannini, conosciutissimo non solo per la Pro Loco ma anche per il suo grande operato da volontario nella Misericordia, avverrà questo pomeriggio alle ore 17 nella chiesa di San Michele Arcangelo a Crespina.

