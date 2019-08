Richard Gere a Pomaia: l'attore buddista ha visitato il centro dopo l'esperienza con l'Ong

Richard Gere è tornato in compagnia del figlio a far visita all'istituto buddista di Pomaia. Come riportato sui quotidiani, l'attore ha pranzato con i vertici del Lama Tzong Khapa e dopo si sarebbe diretto in Maremma, dove trascorrerà alcuni giorni di vacanza.

Gere è di fede buddista, come spiegato da una nota diffusa dall'istituto: "Grande sostenitore del Dalai Lama, ha supportato diverse campagne a favore dell'indipendenza del Tibet". Durante la visita, il famoso hollywoodiano ha parlato anche della sua ultima esperienza con Open Arms, ferma da giorni al largo di Lampedusa, sulla quale ha portato solidarietà e viveri ai migranti a bordo.

Tutte le notizie di Santa Luce