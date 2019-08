Rogo bilance da pesca nel lago Massaciuccoli, il Sindaco scrive a Prefetto

"Nelle ultime notti sono state bruciate alcune bilance da pesca nel nostro lago di Massaciuccoli". Così esordisce nella sua lettera al prefetto il sindaco di Massarosa Alberto Coluccini.

"Non posso permettere e tollerare che atti di questo tipo trovino spazio nel nostro Comune. Faremo tutto quello che è in nostro potere per aiutare le forze dell'ordine ad individuare i responsabili", ha detto il sindaco dopo l'incontro oggi con i vertici del Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli e i rappresentanti della Regione Toscana.

"Le bilance da pesca sono un bene prezioso per il nostro lago", scrive ancora il sindaco al Prefetto, "devo però constatare che il lago è frequentato sempre più da soggetti poco raccomandabili che entrano abusivamente nelle strutture danneggiandole", "abbiamo bisogno di sostegno logistico per combattere questo fenomeno". I consiglieri Pd di Massarosa Damasco Rosi e Simona Barsotti e l'ex assessore all'ambiente Agnese Marchetti esprimono, in una nota, "solidarietà a tutta l'associazione Rivivilago e in particolare modo al suo presidente e ad uno dei suoi membri, che nello scorso weekend-end hanno perso a causa di un incendio le proprie bilance. Siamo molto amareggiati, perché non è solo una perdita per loro, ma crediamo sia l'ennesimo pezzetto di un tipico paesaggio del nostro territorio che va a scomparire".

