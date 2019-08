Rotatoria casello Reggello-Incisa Valdarno

Sulla strada regionale 69 di Val d'Arno, per lavori di realizzazione della nuova rotatoria del casello Autostradale di Reggello-Incisa Valdarno e su richiesta della ditta che li sta effettuando, la Città Metropolitana ha stabilito il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati e su tutta l´area interessata dal cantiere, nel tratto dal km 16+200 al km 16+600 circa, nel Comune di Reggello, fino al 24 settembre 2019. Istituito lo stop e l'obbligo di svolta a destra in uscita dal parcheggio pubblico situato sul lato sinistro della strada nel tratto interessato dai lavori.

Per ragioni di sicurezza e l'agibilità del transito veicolare verrà modificata la segnaletica orizzontale.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze

