Sagra del Bombolone, Casenuove zeppa di crema e cioccolato: il programma e la viabilità

Da sabato 17 agosto al 1 settembre 2019 torna a Casenuove la Sagra del Bombolone, giunta alla sua 13a edizione è uno degli eventi più attesi di fine estate, coinvolge tanta gente della frazione empolese, con l’organizzazione del Circolo Arci di Casenuove.

Protagonisti i buonissimi bomboloni caldi, zeppi di crema o cioccolato. Durante la sagra funzionerà il ristorante con specialità locali e la pizzeria, il bar.

Tutti i giorni è aperto il mercatino dell’artigianato negli spazi della festa. Sarà allestito un palco eventi e si svolgerà una gara podistica.

Anche per questo sono previste alcune modifiche alla viabilità nell’area dove si svolge la sagra negli orari dalle 15 alle ore 24 circa, nel periodo dal 17 agosto al 1 settembre 2019:

Via F.lli Cairoli tutta

divieto di transito e divieto di sosta 0-24 con rimozione coatta per tutti i veicoli eccetto quelli necessari al montaggio e allo svolgimento della manifestazione;

Via Maremmana II° tratto ambo i lati dell’intero tracciato

divieto di fermata in Via Valdorme Vecchia da Via Maremmana II° tratto a Via Valdorme Nuova lato Martignana, senso unico di marcia per tutti i veicoli

Via Valdorme Vecchia all’intersezione con Via Valdorme Nuova lato Martignana

divieto di accesso per tutti i veicoli

Via Valdorme Nuova all’intersezione con Via Valdorme Vecchia lato Martignana

direzione obbligatoria a diritto

PROGRAMMA

Sabato 17 Agosto

ore 18.00 Apertura Stand Bomboloni

Ore 21.30: Elisa Chiesara in ”SIMILI“, Tribute Band di LAURA PAUSINI

Domenica 18 Agosto

Ore 18.00: Apertura Stand Bomboloni

Ore 21.30 Bongio show presenta “DEBUTTO TALENT SHOW” conduce MARCO VIGIANI di Radio Lady .Per partecipare 338 3239077

Lunedì 19 Agosto

Ore 19.30 Apertura Stand Bomboloni

Ore 21.30:“I CANI ESCLUSI”, Cover Band di RINO GAETANO

Martedì 20 Agosto

Ore 19.30: Apertura Stand Bomboloni

Ore 21.30: “IL BANCHETTO IN CONCERTO ”, Cover Band di DE’ ANDRE’

Mercoledì 21 Agosto

Ore 19.30: Apertura Stand Bomboloni

Ore 21.30: Un viaggio fra i canti di tradizione orale Toscani ed Italiani. Filastrocche e ninne nanne,canti di lavoro, canti d’amore…pagine della nostra storia in musica con i VINCANTO.

Giovedì 22 Agosto

Ore 19.30: Apertura Stand Bomboloni

Ore 21.30: “DISFIDA IN VERNACOLO”, PISA – LUCCA – LIVORNO ANDATA E RITORNO!!! Una Superstrada di RISATE

Venerdì 23 Agosto

Ore 19.30: Apertura Stand Bomboloni

Ore 21.30: Musica con l’Orchestra WINDSURF

Sabato 24 Agosto

Ore 14.00: Gli amici della Pesca di Marcignana organizzano un raduno al lago Ulivi per ragazzi di età massima 15 anni

Ore 18.00: Apertura Stand Bomboloni

Ore 21.30: Sfilata con TIZZI SHOP:

Domenica 25 Agosto

Ore 18.00: Apertura Stand Bomboloni

Ore 21.30 Serata Disco anni 70/80/90 con la Band “THE CRAZY BAND”

Ore 21.30: Serata dedicata “Ai più Piccoli”, con Geppetto e il suo laboratorio, dove i bambini possono costruire il loro giocattolo e portarlo a casa. Giochi, animazione e spettacoli vari.

Lunedì 26 Agosto Riposo

Martedì 27 Agosto

Ore 19.30: Apertura Stand Bomboloni

Ore 21.30: Cover Band POOH VIVA

Mercoledì 28 Agosto

Ore 19.30: Apertura Stand Bomboloni

Ore 21.30: “INNOCENTI EVASIONI”, Cover Band Omaggio a LUCIO BATTISTI

Giovedì 29 Agosto

Ore 19.30: Apertura Stand Bomboloni

Ore 21.00: La magia di Torre del Lago nella tua città con le DRAG QUEEN del “MAMA MIA”

Venerdì 30 Agosto

Ore 19.00 Apertura Stand Bomboloni

Ore 21.30: Serata Musicale con la band L’ISOLA DI UAIT

Sabato 31 Agosto

Ore 17.00: Gara podistica ludico-motoria con percorsi per grandi e piccoli, con corsa competitiva

Ore 18.00: Apertura Stand Bomboloni

Ore 21.30: Serata Musicale con “IL RESTO DELLA CIURMA”, cover band di VASCO ROSSI

Domenica 1 Settembre

Ore 18.00: Apertura Stand Bomboloni

Ore 21.30: Serata Musicale con i “FUORI TEMPO”, LIGABUE TRIBUTE BAND

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Empoli