Scontro tra due auto: 19enne in codice rosso all'ospedale

I Vigili del Fuoco del Comando di Pistoia sono intervenuti per un incidente stradale avvenuto tra due autovetture sulla Via Toscana, all'altezza di Chiazzano. I due conducenti, unici occupanti delle vetture, erano incastrati all'interno e sono stati estratti dalla squadra, per poi essere affidati al personale sanitario del 118 giunto sul posto con automedica e 2 ambulanze. Ad avere la peggio un 19enne che è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Pistoia.

Tutte le notizie di Pistoia