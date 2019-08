Senso unico sulla Sp 105 "Di Toiano". Provvedimenti nei comuni di Cerreto Guidi e di Castelfiorentino

L'Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze ha stabilito sulla Sp 105 "Di Toiano" un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico e/o movieri, oltre alla localizzata limitazione di velocità a 30 km/h in prossimità del cantiere per il restringimento della carreggiata, dal km 3+500 al km 4+500 circa, nel comune di Cerreto Guidi, dal giorno 26 al 30 agosto 2019, con orario 00.00/24.00.

Il provvedimento è motivato da lavori di ripristino del piano stradale per conto di Acque Spa.

Decisa anche la sospensione temporanea della circolazione veicolare in entrambi i sensi di marcia sulla Sp 64 “Certaldese II” dal km 0+000 al km 1+000 circa, sulla Sp 26 “Delle Colline” dal km 0+000 al km 2+000 circa e sulla Sp 4 “Volterrana” dal km 32+500 al km 39+500 circa, nei comuni di Gambassi Terme e di Castelfiorentino, dalle ore 11.00 alle ore 12.00 del giorno 25 agosto 2019 e dalle ore 23.00 della stessa giornata alle ore 01.00 del giorno 26 agosto 2019. La sospensione si rende indispensabile per consentire il trasferimento in sicurezza di 4 carri allegorici, trainati da trattori, dalle loro sedi al centro abitato di Gambassi Terme e viceversa nell'ambito della manifestazione “Mostra Mercato-XV° Palio delle Contrade di Gambassi Terme.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze

