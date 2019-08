Sparatoria a Gavorrano nella notte: muore un 35enne. Grave un ragazzo di 18 anni

Sparatoria a Gavorrano nella notte. Un uomo di 35 anni è stato ucciso, mentre una seconda persona, un ragazzo di 18 anni, è rimasto gravemente ferito sempre con uno sparo, e si trova attualmente all'ospedale di Siena dove è stato sottoposto a intervento chirurgico. I due sarebbero di nazionalità nordafricana. Da quanto si apprende il ragazzo avrebbe raggiunto, non si sa se da solo o se aiutato da qualcuno, l'ospedale di Follonica, da qui è stato trasferito a Siena in elicottero. Sarebbe stato proprio il 18enne a riferire dell'omicidio. Il cadavere del 35enne era in un terreno di aperta campagna vicino a uno dei consueti bivacchi allestiti dagli spacciatori di droga, nei pressi di località Filare di Gavorrano. Indagano i carabinieri. Tra le prime ipotesi seguite ci sarebbe quella del regolamento di conti, ma nessuna pista è esclusa.

