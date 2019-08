Texsus S.p.A storico produttore di 'tessuto non tessuto' entra in una multinazionale

Raggiunti gli accordi preliminari per la cessione del 100% delle azioni della Società Texsus S.p.A. al gruppo multinazionale “Shalag” che opera nella produzione di tessuto non tessuto con stabilimenti in Nord America e Medio Oriente e la cui capogruppo, Shalag Indutries Ltd, è quotata alla Borsa di Tel Aviv (IL).

Il timing dell'operazione prevede che l'accordo definitivo venga stipulato nel mese di settembre.

Le sinergie attese dalla cessione porteranno beneficio ad entrambe le società che andranno così a costituire insieme il più grande produttore, a livello mondiale, di tessuto non tessuto con tecnologia air through bonded. I prodotti finiti di Texsus S.p.A. sono utilizzati in ambito igienico dai produttori di pannolini quali componenti per la realizzazione dei pannolini bambino, degli assorbenti per igiene femminile e per i pannolini da adulto.

L’acquirente ha dichiarato la propria intenzione di garantire la continuità aziendale mantenendo gli attuali livelli occupazionali.

Dell'operazione sono stati informate le organizzazioni sindacali e le maestranze.

Fonte: CONFINDUSTRIA TOSCANA NORD

