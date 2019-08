Trovato un cane morto nel torrente Usciana, è stato buttato dal ponte

Questa mattina il corpo in decomposizione di un cane è stato ritrovato sulla riva del torrente Usciana, in via Queretona. La polizia municipale è intervenuta a seguito di una segnalazione da parte di un cittadino. Dai primi rilievi è possibile che il cane fosse già morto quando è stato buttato giù dal ponte di Castelfranco di Sotto. In zona è stato inoltre ritorvato un sacco nero e ciuffi di pelo, vicini al corpo dell'animale.

Il sindaco di Castelfranco di Sotto, Gabriele Toti, ha condannato il gesto "con disprezzo" ed è determinato ad andare in fondo alla vicenda: "Abbandonare un cane è già di per sé un atto inconcepibile, ma sbarazzarsi dei resti di un animale in questa maniera è davvero crudele".

Tutte le notizie di Castelfranco di Sotto