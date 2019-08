Un’Ora d’Aria' teatrale con lo 'iettatore' di Pirandello

Il pregiudizio che diventa realtà. Un impiegato bistrattato con la fama di menagramo che finisce per avere uno stipendio per il suo dna di “iettatore”, affinché non liberi il suo potere facendo danni alla cittadinanza. E’ questa la trama de “La patente”, di Luigi Pirandello, che sarà liberamente reinterpretata dal GAT mercoledì 14 agosto (ore 21.30) nel Cortile dell’ex carcere, in via Tilli, nell’ambito della rassegna “L’Ora d’Aria”.

Protagonista della performances teatrale sarà Rosario Chiarchiaro, un impiegato del monte dei pegni che a causa della sua fama di iettatore ha perduto il lavoro e finisce per essere emarginato con tutta la sua famiglia. In conseguenza dell’ennesimo sopruso subito da due giovani la vicenda finisce in tribunale, dove il Chiarchiaro si presenta tutto vestito di nero per chiedere a questo punto, in un contesto surreale, che gli venga riconosciuta la “patente” di iettatore, visto e considerato la reputazione di cui gode all’interno della comunità. Alla fine, grazie anche a un colpo di scena a effetto, il giudice d’Andrea sarà costretto a concedere al Chiarchiaro la “patente” richiesta. Lo iettatore diventerà quindi un tragicomico impiegato comunale, stipendiato per tenere a bada la sua attitudine a portare sfortuna.

“La patente” sarà interpretata da Paolo Bigazzi, Carlo Conforti e Nicola Pannocchi. Oltre allo spettacolo delle 21.30, è prevista una replica alle 22.30. L’ingresso è libero ma è gradita un’offerta.

Dopo quello del 14, l’”Ora d’Aria” tornerà mercoledì 21 agosto con uno spettacolo di Francesco Mattonai dal titolo “Sguardi. Appunti africani di un improbabile viaggiatore”, sul dialogo tra culture diverse. Mercoledì 29 conclusione della rassegna con lo spettacolo della compagnia “Spiattori” (TeatroCastello), che presenteranno la divertente commedia “Chi trova una valigia trova un tesoro”.

La rassegna è organizzata dall’associazione “TeatroCastello” in collaborazione con l’associazione “All’Ombra di Membrino e il patrocinio del Comune di Castelfiorentino.

La rassegna “L’Ora d’Aria” è stata resa possibile grazie al contributo di alcuni sponsor: Il Tirillò Art & Craft, parrucchiere Berta by Carlo, Techno Video Hi Fi. Promozione a cura di Fabio Marini, con la sua linea di illustrazioni The Hugo Show quest’anno dedicata al 50° anniversario dello sbarco sulla Luna.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Castelfiorentino