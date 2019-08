Uomo investito da un treno a Grosseto

Un uomo è stato investito da un treno sulla linea ferroviaria Tirrenica Pisa-Roma, nell'abitato di Grosseto. La circolazione ferroviaria è stata interrotta. Il convoglio andava in direzione Roma. Testimoni hanno riferito che l'incidente sarebbe avvenuto nei pressi di via Ximenes, nel tratto urbano dei binari: l'uomo avrebbe scavalcato la recinzione dirigendosi verso la massicciata pedonale e i binari. Sul posto la Polfer, il 1118, i vigili del fuoco e i carabinieri per il recupero della salma e i rilievi di polizia giudiziaria. La vittima non è stata ancora identificata.

Ecco il dettaglio dei disagi alla circolazione ferroviaria: si prevedono ritardi fino a 120 minuti.

- Treno 2335 (+55’);

- treno 2336 (+30’).

Prossimo treno coinvolto 2337.

