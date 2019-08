"Zero corsia pedonale, non passo in carrozzina". Nesi: "Presto realizzata"

Un lettore disabile ci segnala una situazione pericolosa per i pedoni e le persone in carrozzina, in via Buozzi a Montelupo Fiorentino.

"Dopo anni e anni abbiamo ottenuto la striscia che delimita la corsia pedonale dalla carreggiata, purtroppo spesso quest'area è occupata da macchine parcheggiate (come documentano le foto).

In questo periodo non c'è neanche la striscia che delimita la corsia con il passo pedonale perché è stato rifatto il manto stradale.

Il sottoscritto ha già avuto un incidente a causa dei comportamenti degli automobilisti. Infatti lo scorso anno, mentre percorrevo questo tratto di strada con la mia carrozzina elettrica sono stato investito frontalmente nella carreggiata perché impossibilitato a camminare nell'area pedonale occupata da una macchina in sosta. Il veicolo che veniva nel senso opposto mi ha preso in pieno provocandomi la rottura di malleolo e tibia della gamba sinistra.

Chi vi scrive è un disabile e il 9 Agosto, a causa dei miei problemi di linguaggio, non sono stato capito da un'automobilista che voleva farmi passare in mezzo alla carreggiata. Ho chiamato i vigili che hanno appurato il pericolo ma non possono agire perché manca la suddetta striscia.

Questo sfogo non è una critica ma è per migliorare tutto ciò che c'è da migliorare. I problemi di una persona disabile sono invisibili ad alcuni occhi ma ci sono."

"Ero già stato informato dal cittadino e ho immediatamente allertato i vigili. La riga che delimitava il passaggio pedonale ancora non è stata fatta, ma sarà realizzata nei prossimi giorni. Intanto- prosegue il vicensindaco- ho chiesto all'Ufficio Competente di studiare un metodo provvisorio che permetta al passaggio pedonale di essere rispettato e non essere oggetto di parcheggio selvaggio. Stiamo studiando un modo per mettere quel tratto di strada in sicurezza per consentire a chi viene dall'Erta di raggiungere senza problemi il centro storico, che sia un pedone, una mamma con il passeggino o con il carrellino della spesa o a un disabile."

