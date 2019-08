Agosto a Firenze, arte e pic-nic nella natura: aperti Parco di Pratolino e Palazzo Medici Riccardi

In occasione di Ferragosto e nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, il Parco Mediceo di Pratolino resterà aperto, con i soliti orari (10-20) e ingresso libero e gratuito. Prevista una Santa Messa per la Festa dell'Assunta che verrà celebrata nella Cappella del Buontalenti dal parroco don Emanuele Nangano, alle ore 17.

Dunque nella settimana di Ferragosto il Parco offrirà un "lungo" week end di apertura al pubblico.

E' possibile fare un pic-nic su uno dei tanti prati portandosi il pranzo a sacco e trascorrere l'intera giornata all'aria aperta, immersi nella natura e nella storia, così come è possibile fare un semplice giro solo per ammirare il Gigante dell'Appennino.

Presso la Locanda del Parco disponibili proposte di ristoro per tutti: cestini da pranzo, primi piatti, pizze, focacce, gelati e bibite.

In aggiunta alla libera fruizione, per Ferragosto e domenica 18, organizzate anche visite guidate gratuite per tutti coloro che fossero interessati a conoscere la storia del Parco, come da programma in allegato.

Aperto a Firenze anche il percorso museale di Palazzo Medici Riccardi, sede della Città Metropolitana: orari 9-19. Venerdì 16, alle ore 10.30, previste anche "visita Palazzo Medici": visita guidata in lingua inglese e alle 12 in lingua italiana. Domenica 18, ore 10.30 e ore 12, visita in lingua italiana; alle 15 visita guidata in lingua inglese; alle 16.30 in italiano.

Per info e prenotazioni tel. 0552760552 oppure via mail info@palazzomediciriccardi.it

Fonte: Città Metropolitana di Firenze

Tutte le notizie di Firenze