Al PalaBetti raduno della nuova Abc Solettificio Manetti

Tutto pronto per il via ufficiale alla nuova stagione dell’Abc Solettificio Manetti: l’ora X sarà infatti lunedì 26 agosto alle 19.15 al PalaBetti quando si radunerà agli ordini di coach Paolo Betti, degli assistenti Samuele Manetti e Giacomo Piccini e del preparatore fisico Simone Garbetti, con la prima partita di Coppa Toscana in programma già il 31 contro il Biancorosso Empoli.

Ecco dunque la rosa che si radunerà il 26:

PLAYMAKER

Andrea Belli (1999), Federico Daly (1999), Alessio Cicilano (2001).

GUARDIE

Gianni Terrosi (1989), Marco Zani (1984), Fabio Iserani (1998), Cosimo Lazzeri (2000), Andrea Cetti (2003).

ALI

Yuri Verdiani (1992), Andrea Scali (1994), Steve Tavarez (1999), Jacopo Talluri (2003).

PIVOT

Giuliano Delli Carri (1989), Alessandro Pucci (1992), Pietro Cantini (1999).

Fonte: Abc Castelfiorentino

