Al professor Ferrini il riconoscimento dell’Internazionale Society of Arboriculture

“Un grande orgoglio per l’università fiorentina e per tutta la città”. L’assessore all’ambiente Cecilia Del Re commenta così l’annuncio del prestigioso ISA Award of Distinction, il più alto riconoscimento della International Society of Arboriculture, assegnato al professor Francesco Ferrini, preside della Scuola di Agraria dell’Università di Firenze. Questo premio viene assegnato a coloro che dedicano la loro attività professionale all’educazione, alla ricerca e ai contributi pratici per la diffusione della arboricoltura. L’ISA, che ha oltre 24.000 soci in tutto il mondo, è la più grande associazione professionale al mondo nel campo della conservazione degli alberi: impegna ricercatori, professori, professionisti, funzionari pubblici e gli abitanti nello sviluppo dei vantaggi ambientali, economici e sociali degli alberi e nella necessità della loro cura professionale. “Al professor Ferrini le congratulazioni dell’Amministrazione e della città” conclude l’assessore Del Re.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze