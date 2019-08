Nuovo appuntamento al Festival San Rocco: visita alla casa museo Dilvo Lotti e Teatro in piazza

Dopo la grande serata che ha visto celebrare l’incredibile lavoro di Annet Hennaman e i suoi 20 anni di Teatro Reportage, proseguiamo in un’altra serata di teatro e Comunità. Il tutto inizierà alle ore 18:30 in piazza Bonaparte con il quarto e ultimo tour guidato dalla cooperativa la Pietra d’Angolo e i musei civici di San Miniato, che avrà come tema “Vita d’artista. Dilvo Lotti e la casa Museo”. Un occasione imperdibile per poter visitare la casa del grande artista simbolo dello Scioa. Il tour è riservato ad un numero massimo di 7 persone. La prenotazione è obbligatoria contattare la segreteria del sistema museale: sistemamuseale@comune.san-miniato.pi.it Tel. 0571 406293 Cel. 348 7187908

Alle ore 19:30 si terrà nel giardino del Campana Guazzesi l’ultimo incontro tematico del festival. " Teatro come modalità di vivere una comunità". Nella nostra contemporaneità il teatro è l’unico linguaggio artistico che prevede la compresenza di almeno due soggetti: attore e spettatore. Partendo da questa prospettiva il teatro è per sua natura Sociale e sempre più si presenta come mezzo efficace per vivere e rafforzare una comunità . Questo incontro si prospetta come incontro e confronto di realtà che lavorano sul territorio italiano mettendo in stretta connessione il linguaggio teatrale con la cittadinanza. Intervengono Alice Toccacieli Ass. Culturale Luoghi Comuni_Fermignano, Simone Ricotta_ TreTTempi Folk_Firenze, Francesco Mugnari_ Ass. Tra i binari, CO.R.P.I. Compagnia Resistente Popolare Internazionale

Dalle ore 20:00 come tutte le sere ci sarà la consueta cena a base di piatti tipici della tradizione culinaria toscana e la pizzeria.

La serata prosegue con Esercizi di stato in Luogo presso alle ore 21:30 presso Piazza XX Settembre, San Miniato. Spettacolo di Alice Toccacieli con utenti e operatori del centro diurno l’ALBERO DELLE STORIE di Cagli Azione teatrale collettiva. In occasione dell’anniversario dei vent’anni di attività del Centro diurno si sviluppa questa pratica creativa intorno al tema della CASA. Che cosa è CASA? Che cosa significa ABITARE? Se è vero che lo spazio è il modo in cui ogni essere umano, attraverso il proprio corpo, esiste, fa esperienza della propria esistenza, in relazione agli oggetti e agli altri esseri umani, allora dobbiamo prestare molta attenzione ai luoghi che scegliamo di frequentare. Rispondere alla domanda DOVE SONO? significa rispondere alla domanda CHI SONO? In che rapporto stanno LA CASA e la domanda identitaria? Che cosa ci permette di scoprire di noi stessi il nostro desiderio di CASA. Cosa di noi affidiamo a lei? Cosa le chiediamo ogni volta che ci allontaniamo o che torniamo? Siamo sicuri che con la parola CASA ci riferiamo solo ed esclusivamente all’edificio che ci concede il suo riparo notturno? Quali e quante sono le cose che si possono chiamare CASA? E perché? Chi può varcare la soglia della nostra CASA e chi NO? “Lo spazio è soltanto un’attività dell’anima, è soltanto il modo umano di collegare in visioni unitarie affezioni sensibili in sé slegate […] Non già lo spazio, bensì l’articolazione e la riunione delle sue parti, che trova il suo punto di partenza nell’anima, riveste un significato speciale.” Georg Simmel

La serata si concluderà alle ore 23:00 con la l’ultima veglia notturna, “Il figlio” a cura di Tra I Binari presso il La Loggetta di Casa Lotti Ingresso dal Vicolo del Bellorino.. Nell’attesa dello spettacolo del 15 agosto Al-awda, si compongono tre veglie all’interno dei luoghi segreti dello Scioa. Gli androni e i giardini dei palazzi si aprono per invitare il pubblico in mini spettacoli che presentino le storie di alcuni dei personaggi cardine delle famiglie di ogni tempo.

Bio di Alice Toccacieli. Alice Toccacieli fondatrice dell’Ass. Culturale Luoghi Comuni di Fermignano. Dal 2009 lavora come assistente alla regia per la Compagnia della Fortezza di Volterra, diretta da Armando Punzo, dov’è anche docente del corso di formazione professionale I Mestieri del Teatro, rivolto ai detenuti attori delle compagnia. Negli anni si è diplomata presso la scuola del teatro sociale di Isole Comprese Teatro, diretta da Elena Turchi e Alessandro Fantechi si forma inoltre in momenti laboratoriali con Chiara Guidi e parallelamente porta avanti un percorso di studio del movimento con Valeria Bin, Gabriella Malaguti e Pascale Piscina, del canto con Valeria Bostrenghi e Monica Scifo (Metodo funzionale fisiologico - Metodo Romert). Nel 2014 con Yuri Punzo ha costituito l’Associazione Culturale LUOGHI COMUNI, arti performative e benessere di comunità, che ha sede a Fermignano in provincia di PU.

Dal 2017 ha iniziato a seguire in prima persona progetti di formazione e allestimenti di spettacoli con ospiti di centri assistenziali (Cooperativa Labirinto e Coos Marche) e carcere (Casa di Reclusione di Fossombrone in collaborazione con l’ass. cult LA PIOLETTA di Cagli). A Marzo del 2017, ha seguito di una residenza, ha presentato con il collega Yuri Punzo, il monologo HOMO SACER, sostenuto dall’Istituzione Teatro di Cagli e dalla Regione Marche,. Attualmente collabora con il Teatro Sociale di Novafeltria diretto da Fabio Biondi per la guida del laboratorio teatrale rivolto alla cittadinanza, con l’Istituzione Teatro di Cagli per i progetto di rete ASILI TEATRALI APPENINICI (in partenariato con i comuni di Fermignano e Apecchio) e T.I.R. Teatro Instabile Rurale.

Fonte: Tra i Binari

