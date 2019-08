Botta e risposta tra il mondo dello spettacolo e l'amministrazione di Massa, Gassman: "Multe per chi veste provocante"

Polemiche tra il mondo dello spettacolo e l'amministrazione di Massa. Tutto è cominciato da un commento personale dell'attore Alessandro Gassman, pubblicato su Twitter, riguardante il nuovo regolamento approvato lo scorso 25 luglio nel comune a nord della Toscana. Quest'ultimo riguarda appunto le nuove disposizioni della polizia municipale che vieta comportamenti e atteggiamenti di richiamo, invito a prestazioni sessuali a pagamento e aggiunge il divieto di abbigliamento indecoroso o indecente: " La violazione si concretizza con qualsiasi ulteriore atteggiamento o modalità comportamentali, incluso l'abbigliamento, suscettibili di ingenerare la convinzione che la stessa stia esercitando la prostituzione".

Gassman ha per questo attaccato l'amministrazione, creando un hashtag e digitando: "Il nuovo regolamento del Comune di Massa prevede multe per chi mendica e per le donne che vestono in modo provocante.#ricoveratelasindaca". All'attore, che è stato retwittato da moltissimi fan, si è unita anche la cantante Fiorella Mannoia: "Ditemi che è uno scherzo. I cittadini di Massa accettano tutto questo?"

La risposta da parte del comune apuano non ha tardato ad arrivare. Infatti il vice di Francesco Persiani, Andrea Cella, ha pubblicato su Facebook la replica a uno dei volti cinematografici italiani: "Che un attore famoso spari sentenze a casaccio senza nemmeno informarsi, è veramente troppo. Caro Alessandro Gassman, noi cerchiamo di contrastare i reati di prostituzione e l'accattonaggio molesto per tutelare i cittadini e la convivenza civile. Fai l'attore, va! Se proprio ti sta a cuore il nostro regolamento, passa di qua che te lo spiego meglio, così la prossima volta non fai figuracce".

