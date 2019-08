Escursionista si perde all'Elba, ritrovato dall'elicottero dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco del Comando di Livorno distaccamento di Portoferraio sono intervenuti nel comune di Marciana, in località Monte Capanne, per ricerca e recupero di un uomo (di anni 42) che aveva perso l'orientamento durante un'escursione su un sentiero.

Attivato l'elicottero del Reparto di Volo dei vigili del fuoco di Arezzo. La persona è stata individuata dall'equipaggio del mezzo aereo e recuperata.

Lo stesso si sta dirigendo all'aeroporto di Campo Elba.

La persona è in buone condizioni.

Alle ricerche hanno partecipato anche il Reparto Carabinieri Parco Nazionale Arcipelago Toscano.

