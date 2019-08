Festa del Bignè a Orentano: musica, fuochi d'artificio e 25mila pasticcini dedicati al Da Vinci

Non sono certo state alcune gocce di pioggia, ieri sera, a fermare lo spettacolo pirotecnico che ha illuminato il cielo di Orentano. È stata una serata col botto per la Festa del Bignè, storica manifestazione ormai giunta alla 51esima edizione, insieme alla Corrida con “dilettanti allo sbaraglio” in Piazza Matteotti e la tradizionale tombola di beneficienza. Ma questo non era che l’inizio di una settimana densa di serate e divertimento.

L’iniziativa, organizzata dall’Ente Carnevale dei Bambini Pro Loco di Orentano APS con il patrocinio ed il supporto del Comune di Castelfranco di Sotto, nell’ambito dell’Agosto Orentanese 2019 proseguirà fino alla serata clou di domenica 18 agosto con la sfilata del “dolcione”. Il maxi dolce fatto di bignè quest’anno sarà dedicato a Leonardo Da Vinci per celebrare i 500 anni dalla morte del Genio toscano.

È già stata annunciata una struttura davvero spettacolare, delle dimensioni di 12 metri di lunghezza, 4 di larghezza e 6 di altezza, che riprodurrà tre celebri invenzioni di Leonardo.

Il “dolcione” consiste infatti di una costruzione posta su un pianale mobile e guarnita con 25.000 bignè e circa 25 metri quadri di pan di spagna farcito alla crema. Questa magnifica attrazione sfila nella strada principale del paese e alla fine della serata vengono distribuiti gratuitamente ai presenti bignè farciti e ricoperti di cioccolato (come un profiterole). Il lavoro preparatorio per la realizzazione della struttura impegna un team di volontari che si adoperano con impegno e competenza per circa tre mesi.

L'appuntamento del 18 agosto è la serata conclusiva di un programma di eventi: questa sera, 13 agosto, suonerà la cover band "Pianta Zero", il 14 agosto ci sarà la Festa del Chiestino, venerdì 16 agosto invece gran serata di musica tutta da ballare con dj Riccardo Cioni Full Time.

E infine sabato 17 agosto sono in programma una commedia in "Vernacolo" e il Silent Party, una novità assoluta. Ci saranno tre dj che suoneranno contemporaneamente sullo stesso palco, all'ingresso sarà consegnata un cuffia wireless a tutti i partecipanti e ognuno potrà scegliere quale musica ascoltare con un semplice click. La cuffia si colorerà del canale selezionato- verde, rosso o blu - creando un'atmosfera affascinante per condividere in modo originale una serata al ritmo di musica.

La partecipazione a tutti gli eventi è libera e gratuita.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Castelfranco di Sotto