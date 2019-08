Fiamme nel piazzale di una cartiera a Bagni Lucca, chiusa ss 12

I Vigili del Fuoco del Comando di Lucca stanno intervenendo con 5 mezzi e 15 unità in Comune di Bagni di Lucca, in Località Ponte a Serraglio, per un incendio che ha coinvolto materiale cartaceo all'esterno di una cartiera. Il vasto incendio è scoppiato intorno all'ora di pranzo alla Cartiera Pasquini. A prendere fuoco la carta da macero accatastata sul piazzale aperto, con le fiamme che in pochi istanti hanno raggiunto la statale 12 del Brennero attraversando la carreggiata e interessando anche un edificio fortunatamente non abitato. La strada è stata chiusa al traffico, con la circolazione deviata verso il centro di Bagni di Lucca.

Non si segnalano persone coinvolte e al momento si stanno effettuando le operazioni di minuto spegnimento del materiale interessato dall'incendio.

