Incidente tra auto e moto, centauro finisce nel dirupo

I Vigili del Fuoco del Comando di Lucca sono intervenuti in Comune di Camaiore, Via per Casoli, per un incidente stradale che ha coinvolto una vettura e una moto. Dopo l'impatto il motociclista è finito in un dirupo ed è stato poi individuato dal personale dei vigili del fuoco, anche grazie alle indicazioni del motociclista stesso. La squadra dei vigili del fuoco ha provveduto poi a liberare l'area da alcune piante, per poter permettere il recupero tramite verricello dell'elisoccorso Pegaso intervenuto sul posto.

