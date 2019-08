La Banda città del Palio in concerto in piazza del Campo

Torna il tradizionale appuntamento con il concerto in piazza del Campo della Banda Città del Palio. L’evento, in programma domani 14 agosto alle 22.15, vedrà l’esecuzione di un vario repertorio di brani che andranno da New York Naval Militia March di Douglas Hedwig a Diamonds are a girl’s best friend di Jule Styne e Leo Robin, passando per: Orfeo all’Inferno – ouverture di Jacques Offenbach, I viaggi di Gulliver – Lilliput, Brobdingnag – Laputa - The Houyhnms di Bert Appermont, Moment for Morricone di Ennio Morricone arrangiamento di Johan de Meij, Why don’t you do right di Joe McCoy, Hopelessly devoted to you di John Farrar e Disney Fantasy di Naohiro Iwai. Per l’occasione il concerto, diretto dal Maestro Giuseppe Baldesi, vedrà la partecipazione di Alice Valentini (voce) e Stefano Tigli (basso elettrico). A presentare la serata sarà Antonio Tasso.

Fonte: Comune di Siena - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Siena