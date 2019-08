La cultura non va in ferie a Empoli: musei aperti per Ferragosto

Nel periodo estivo la cultura, a Empoli, non va in ferie. Per tutti coloro che non lo avessero ancora fatto, empolesi e non, è possibile visitare anche in questo periodo, il patrimonio storico culturale di questa città. Le porte dei Musei saranno aperte anche a ferragosto proprio per essere scoperti e riscoperti.

Ecco gli orari di apertura dei Musei empolesi:

Museo della Collegiata di Sant'Andrea

Aperto dal martedì alla domenica, ore 9-12; 16-19. Chiuso il lunedì.

Per il 15 agosto il Museo è aperto regolarmente.

Museo del Vetro di Empoli

Aperto dal martedì alla domenica, ore 10-19. Chiuso il lunedì.

Per il 15 agosto il Museo è aperto regolarmente.

Casa del Pontormo

Alla Casa del Pontormo, a Pontorme, è visitabile fino al 31 dicembre la videoinstallazione: "Leonardo e Pontormo. La natura e l'antico"

Aperto il giovedì e il venerdì, ore 10-13 e sabato, domenica e festivi, ore 10-13 e 16-19.

Per il 15 agosto la Casa e l'installazione sono visitabili come sopra indicato, nell'orario 10-13 e 16-19.

Museo Paleontologico

Aperto dal lunedì al venerdì ore 9.30-12.30. Chiuso il 15 agosto.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

