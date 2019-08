A Montespertoli arriva la 'Grande Cocomerata'

Conto alla rovescia per l'evento atteso ormai giunto alla quarta edizione. Si tratta della "Grande Cocomerata", una vera e propria festa, organizzata e offerta da Coop Montespertoli, un'azienda che ha a cuore la comunità.

L'evento che ha il Patrocinio del Comune di Montespertoli, nasce in collaborazione con Fratres e Associazione Commercianti del paese, ed è volto a intrattenere il pubblico durante il Ferragosto. Una vera e propria festa di Ferragosto, dunque, dove Coop Montespertoli servirà a tutti i partecipanti un selezionatissimo delizioso cocomero fresco. La Festa inizia alle 20.30 e prosegue dalle 21.30 in poi con pianobar e karaoke a cura di Mirko Nencioni e Vincenzo: a tarda sera discoteca anni Ottanta, Novanta fino ai grandi successi di oggi.

"La cocomerata - sottolinea Luciano Cutrini, Presidente di Coop Montespertoli - è stata organizzata per la prima volta nel 2017 allo scopo di aggregare e di offrire, ai montespertolesi e ai turisti e ai visitatori, una piacevole serata per festeggiare il Ferragosto. La mission di Coop Montespertoli è proprio quella di stare sempre vicino alle persone e di offrire loro il meglio!".

E cosa c'è di meglio, il giorno di Ferragosto, di tanto cocomero e di tanta buona musica per stare insieme al fresco, sotto le stelle che fanno capolino dalle chiome degli alberi?

Coop Montespertoli anche quest'anno rinnova la tradizione della Festa di Ferragosto, sempre in piazza del Popolo o, come dicono i montespertolesi, in "piazza Nova".