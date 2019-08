È morto a causa di un malore a 38 anni, Gaetano Lo Cicero, residente a Pisa da circa 10 anni. L'uomo è morto davanti ai familiari a Casteltermini, in provincia di Agrigento, dove vivevano i genitori e dove si sarebbe sposato il prossimo 20 settembre con la campagna Jessica. I soccorsi sono stati immediatamente avvertiti, ma per l'uomo non c'è stato niente da fare. La salma è stata restituita alla famiglia. A dare la notizia il quotidiano Il Tirreno.

