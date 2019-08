Nuovi parcheggi in Piazza Piave a Malmantile: riqualificazione da 115mila euro

Partiranno a fine agosto i lavori di riqualificazione del parcheggio davanti alla palestra in piazza Piave a Malmantile. In particolare sarà realizzato un parcheggio a pettine per un totale di 30 posti auto e una corsia a doppio senso di marcia. Nell’ambito dell’intervento è previsto inoltre l’allungamento della corsia laterale dalla parte della palestra e l’allargamento del parcheggio nella parte posteriore fino all’altezza della centrale termica. L’intervento prevede inoltre il rifacimento dell’impianto di illuminazione pubblica con lampioni a tecnologia a led, nuove caditoie per la raccolta delle acque meteoriche e saranno inoltre sistemate le aiuole, anche quelle di divisione con piazza Piave. L’intervento ha un costo di 115.000 euro. Sempre in piazza Piave, alla scuola primaria Milite Ignoto sono in corso i lavori di rifacimento del sistema antincendio per una spesa di 80.000 euro.

Fonte: Comune di Lastra a Signa - Ufficio stampa

