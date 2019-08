Palio dell'Assunta a Siena, ecco i 10 cavalli assegnati dalla sorte alle contrade

Ecco i cavalli assegnati alle 10 contrade del Palio dedicato alla Madonna dell'Assunta, del 16 agosto.

Alle contrade Onda, Selva e Istrice sono stari sorteggiati i cavalli che hanno vinto già in passato in Piazza del Campo, ovvero Porto Alabe, Remorex e Oppio. Altro cavallo molto forte è Violenta Da Clodia, sorteggiato per la contrada della Torre.

Tra i cavalli, tre sono esordienti: Tottugoddu all'Aquila, Unidos all'Oca e Tornada al Drago. Infine le altre assegnazioni sono state Tabacco alla Pantera, Schietta al Bruco e Una per Tutti alla Chioccola.

Questi i cavalli assegnati alle Contrade partecipanti:

Contrada Cavallo Descrizione Sesso Anni

Chiocciola Una per tutti Baio F 6

Oca Unidos Baio C 6

Selva Remorex Sauro C 9

Aquila Tottugoddu Sauro C 7

Onda Porto Alabe Sauro C 11

Torre Violenta da Clodia Baio F 6

Istrice Oppio Grigio C 12

Pantera Tabacco Sauro C 7

Drago Tornada Baio F 7

Bruco Schietta Baio F 9

