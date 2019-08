Panariello Conti e Pieraccioni all'Arena della Versialia, la fotogalley della serata

Lo spettacolo di Panariello, Conti e Pieraccioni fa tappa per il loro summer tour all'Arena della Versilia. Lo spettacolo prodotto da Friends&Partners ha portato al Cinquale due ore di sketch, gag e battute con un solo duplice obiettivo, divertire e divertirsi. L’appuntamento con i tre big dello spettacolo italiano è uno show a 360 gradi in cui cinema, teatro e televisione si intrecciano per un varietà unico, uno spettacolo inedito ricco di sorprese e di emozioni che li ha visti coinvolti in sketch divertenti con uno sguardo sempre rivolto all'attualità.

Ripercorriamo la serata nelle foto di Stefano Dalle Luche.

