Dal primo agosto il gatto Arturo è scomparso dalla sua casa a Sovigliana e i padroni lo stanno cercando.

Arturo ha circa un anno, un bel manto grigio tigrato e due grandi occhi verdi. Abita con la famiglia Baldi-Dallari in Via Amendola 99, casa dalla quale non ha fatto più ritorno da quasi due settimane.

I padroni lanciano per questo un appello alla ricerca del loro amato amico a quattro zampe. Se avvistato o ritrovato, contattare i numeri 0571 508632, 3319668715.