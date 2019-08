Un anno dal crollo del Ponte Morandi: presente delegazione dei vigili urbani di Livorno

La polizia municipale livornese riceverà una targa per ringraziamento ed in ricordo del lavoro svolto nei giorni successivi al disastro

Quattro vigili urbani di Livorno in delegazione a Genova, domani 14 agosto, per l'anniversario del crollo del Ponte Morandi. Nei giorni successivi alla tragedia hanno prestato opera di soccorso civili, militari, enti e organizzazioni. Anche la polizia municipale livornese è intervenuta con uomini e mezzi offrendo aiuto e solidarietà. In ricordo di quei giorni, il Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi, fondato dai familiari delle vittime, ha pensato di donare una targa di ringraziamento ad ogni organizzazione intervenuta.

La cerimonia di consegna si terrà domani alle 17,30 nella sala del Municipio di Genova/Cornigliano in Viale Narisano 14.

La delegazione livornese è così composta:

Ispettore. MANZI Matteo

Assistente Scelto ERRICA Giampaolo

Assistente BERNINI Elisabetta

Agente Scelto URBANELLI Debora

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa

