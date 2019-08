Undici campi da calcio comunali in gestione per dieci anni

L'amministrazione ha pubblicato in questi giorni undici avvisi pubblici per assegnare la gestione di altrettanti impianti sportivi a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali. I campi da calcio sono quelli di Carignano, San Quirico di Moriano, Sorbano, di via Matteotti a Sant'Anna, di San Vito in via delle Cornacchie, di Santa Maria del Giudice in via della Pieve, San Lorenzo a Vaccoli, Santa Maria a Colle in via Fregionaia, Mutigliano in via delle Foreste, Montuolo in via per Corte Modena e l'impianto polivalente di Nozzano, in via di Filettole.

“Con i campi da calcio – spiega l'assessore allo sport Stefano Ragghianti – andiamo sostanzialmente a completare l'affidamento degli impianti sportivi comunali per periodi lunghi, cosa questa che darà stabilità e continuità all'attività sportiva dilettantistica sul territorio comunale. In questo modo l'amministrazione comunale intende dare alle associazioni sportive la possibilità di programmare al meglio la propria attività, anche sul medio e lungo periodo. D'altra parte – aggiunge Ragghianti – queste concessioni decennali daranno l'opportunità ai soggetti affidatari di presentare progetti di ristrutturazione, anche importanti, degli impianti, andando a intercettare direttamente finanziamenti pubblici o privati. Peraltro l'amministrazione comunale, di fronte a interventi consistenti, potrà valutare una proroga della concessione anche oltre i dieci anni”.

I soggetti interessati a rispondere agli avvisi pubblicati dal Comune, dovranno presentare la propria offerta entro il 18 ottobre. Tutta la documentazione relativa agli avvisi è reperibile sul sito del Comune all'indirizzo http://www.comune.lucca.it/Servizi_e_Forniture.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Lucca