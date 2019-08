Cinema Sotto le Stelle a San Romano: “buona la prima!”

Cinema Sotto le Stelle, a Montopoli è “buona la prima!”. Con quasi 400 spettatori l'arena estiva di San Romano, al Bosco ai Frati, organizzata da Arci Valdarno Inferiore con il contributo del comune di Montopoli Val d'Arno, si è confermata come una delle novità più interessati dell'estate 2019.

Quattro film con i quali abbiamo cercato di riportare nella frazione un clima “d'altri tempi”, in cui la proiezione è anche una scusa per uscire e vedersi, tornare a parlarsi, riempire spazi capaci di vivere solo attraverso la socialità e la voglia di uscire di casa. Su tutto questo i volontari dell'Arci hanno aggiunto il carico di un lavoro di riqualificazione, tinta e sapone alla mano, che nei giorni precedenti il cinema ha recuperato lo spazio ai giardini di via Mulinaccio, restituendolo alla collettività in condizioni migliori, pronto ad essere fruito dalle famiglie del quartiere.

Soddisfazione anche dalla vicesindaca Linda Vanni e dall'assessore alla cultura Cristina Scali. “Una novità che abbiamo fortemente voluto per il nostro Comune e che abbiamo potuto realizzare grazie alla collaborazione con l'Arci – scrivono. – Un'esperienza che dovrà proseguire anche il prossimo anno e se possibile, girando le frazioni. L'obiettivo dell'amministrazione è stato quello di rivitalizzare uno spazio rendendolo vivo e fruibile ai piccoli e ai grandi”.

Fonte: Arci Valdarno Inferiore

