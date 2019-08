Castelfiorentino può fregiarsi del titolo di 'Città'

Città di Castelfiorentino, adesso è ufficiale. La cittadina della Valdelsa fiorentina può fregiarsi del titolo di Città, lo ha annunciato il sindaco Alessio Falorni con un post su Facebook oggi, mercoledì 14 agosto.

L'iter si è concluso. Il Presidente della Repubblica con un proprio decreto ha riconosciuto il titolo a Castelfiorentino, come ha scritto Falorni, "in considerazione di una lunga relazione che evidenziava la caratura del nostro paese sul piano storico e culturale, e il suo preminente ruolo territoriale in Valdelsa e nella Toscana."

Da oggi quindi si può dire ufficialmente 'Città di Castelfiorentino'. "Una prima tappa per sperimentare nuove opportunità di valorizzazione di Castello" ha concluso il primo cittadino.

