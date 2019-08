Ferragosto al Museo Novecento: domani aperto dalle 11 alle 14

La cultura non va in vacanza, nemmeno il 15 di agosto. Per venire incontro ai fiorentini e ai turisti in visita alla città del giglio, che a Ferragosto non vogliono rinunciare all'arte, il Museo Novecento rimarrà aperto, con un orario speciale, dalle 11 alle 14.

I visitatori potranno accedere a tutto il percorso museale, comprensivo della collezione permanente Alberto Della Ragione e delle mostre temporanee. Le temporanee spaziano da “Nel Novecento. Da Modigliani a Schiele da De Chirico a Licini” (fino al 17 ottobre), curata da Saretto Cincinelli e Stefano Marson che vede protagonista un gruppo di 42 disegni di artisti italiani e stranieri del XX secolo, di proprietà della Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma fino a Solo. Gino Severini (fino al 10 ottobre) a cura di Lino Mannocci e Sergio Risaliti, monografica che si concentra sulla produzione dell’artista toscano risalente agli anni Venti e Trenta.

Spazio anche per il progetto Paradigma. Il Tavolo dell'architetto a cura di Laura Andreini, dedicato al mondo dell’architettura, che (fino al 10 ottobre) vede protagonista l’architetto Adolfo Natalini e la miriade di disegni e schizzi che lo hanno accompagnato nel corso della sua lunga e prolifica carriera.

Lo spazio Room è invece dedicato alla prima mostra personale in un museo italiano dell’artista cilena Sandra Vásquez de la Horra (fino al 17 ottobre), intitolato Aguas profundas e curato da Rubina Romanelli.

E ancora la “mostra orizzontale” del progetto The Wall (format espositivo site-specific che propone la sintesi e l’elaborazione visiva tipica dell’infografica sviluppato lungo una parete di 12 metri), che per il secondo appuntamento consecutivo si intitola Sustainable Thinking Evolution ed è curata da Mario Cucinella Architects e SOS - School of Sustainability.

Vanno avanti fino al 12 settembre anche “Duel. Davide Balliano. L'attesa”, “Campo Aperto. Luciano Caruso”e l'installazione site specific della serie Ora et labora “Oro. Gabriele Mauro”.

