Festa del'Unità di Capraia e Limite, il segretario Bartalucci: "Un successo"

Domenica 11 agosto, dopo due settimane, si è chiusa la Festa de l’Unità di Capraia e Limite, organizzata dal Partito Democratico presso la zona sportiva antistante la Taverna dei Meli. Dal 27 luglio, tantissime persone hanno affollato la Festa, riempiendo il ristorante, la pista da ballo, il piano bar,lo spazio dibattiti per seguire con attenzione le iniziative politiche alla presenza di diversi esponenti del Pd nazionale e regionale.

Sono stati ospitati infatti il deputato Emanuele Fiano, che ha esposto le proprie idee per un'alternativa al governo attuale, la senatrice Valeria Fedeli, in una serata dedicata alla Conferenza delle Donne Pd e alle pari opportunità di genere, Stefania Saccardi, assessore regionale alla Sanità, che ha spiegato- assieme al consigliere regionale Enrico Sostegni, membro della Commissione Sanità, il funzionamento del sistema sanitario regionale, i progetti e i servizi offerti ai cittadini nell'assistenza in ospedale e a domicilio, le liste di attesa ecc, il presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani, che assieme al consigliere Sostegni e al segretario Pd Empolese-Valdelsa Jacopo Mazzantini si è concentrato sugli aspetti caratteristici della Toscana vista dal Consiglio e dai territori e ha delineato alcune proposte per la Regione Toscana di qui al 2030.

Il 2 agosto, spazio a una lunga intervista a Dario Parrini, senatore di riferimento del territorio, sulla politica economica del governo, le conseguenze negative delle scelte compiute dal governo gialloverde, gli scenari futuri in vista della prossima legge di Stabilità e delle eventuali elezioni politiche in programma nei prossimi mesi. Lavoro, fisco, immigrazione e sicurezza, da declinare in maniera nettamente diversa rispetto al ministro Salvini, sono stati gli argomenti principali toccati durante il dibattito molto seguito moderato dal giornalista Edoardo Antonini.

Da non dimenticare, inoltre, l'incontro tra la Giunta e i cittadini, a poche settimane dall'inizio del secondo mandato del sindaco Alessandro Giunti. Sindaco e assessori hanno ripercorso le tappe dei 5 anni precedenti e hanno illustrato gli obiettivi per migliorare la vivibilità e la competitività del territorio di Capraia e Limite, confrontandosi con i cittadini presenti

Molto seguiti anche l'incontro sul futuro della Sinistra in Europa, quello con il dott. Fabio Firenzuoli, limitese, uno dei massimi specialisti di medicina naturale a livello internazionale, il quale ha parlato delle erbe naturali e i loro effetti benefici sull'organismo, la serata con il Gruppo Astrofili Montelupo sui 50 anni dallo sbarco sulla Luna, l'incontro del 31 luglio dal titolo "Giovani, impegno e memoria” con la partecipazione dell’alfiere della Repubblica Bernard Dika, del partigiano Fontanelli Rolando e Alessio Mantellassi, presidente del Consiglio Comunale di Empoli.

Il 7 agosto, invece, si è parlato dell'immigrazione con don Massimo Biancalani, che ha raccontato ai presenti l'ospitalità che porta avanti da anni presso la propria parrocchia a aVicofaro (Pistoia) e i problemi avuti nello sviluppo di progetti sociali innovativi.

Nelle ultime due serate, spazio alla storia e ai progetti del Museo Remiero della Cantieristica e del Canottaggio "M. Pucci" di Limite e all'apicoltura con Marcello Bartolini.

Da rimarcare, anche in questa edizione, il successo del ristorante, grazie anche alle specialità servite durante le serate a tema ( pecora e arrosticini, paella, grigliate, cacciucco di Amelina, stoccafisso e baccalà, fritto, pesce di Marco, trippa e lampredotto e, per San Lorenzo, pastasciutta e nana) e alla professionalità dei numerosi volontari presenti ogni giorno per cucinare e servire ai tavoli, e il bar, preso d'assalto in particolare per i bomboloni alla crema di Claudio. Per la serata del Patrono, il 10 agosto, oltre 170 prenotazioni di PASTASCIUTTA E NANA e circa 270 coperti.

Una menzione anche per i gruppi musicali che hanno allietato le serate con buona musica e divertenti esibizioni, capaci di coinvolgere grandi e piccini. A loro, al Gruppo Fotografico Limite, che è stato presente per immortalare i momenti migliori delle due settimane e proiettare vecchie e nuove foto, alla Pubblica Assistenza di Limite, che ha organizzato il burraco, la cena dei soci e ha installato un banco per la pesca con tanti premi, alla Compagnia teatrale “La Nave”, va il ringraziamento della segreteria del partito.

In vista degli appuntamenti dei prossimi mesi e delle sfide future, il Pd di Capraia e Limite, forte del risultato della Festa, è pronto a ripartire dopo le ferie con slancio, entusiasmo e voglia di fare, cercando di essere sempre di più un punto di riferimento per la cittadinanza.

"La Festa è un successo che dimostra ancora una volta che l'Unità fa la forza ed è di questa Unità che il PD ha bisogno per vincere le sfide che avremo di fronte nei giorni a seguire. E' il momento dell'UNITA', costruiamo insieme un'Italia più bella, una reale alternativa per il Paese, come ha annunciato il segretario nazionale Zingaretti", commenta il segretario Emanuele Bartalucci.

