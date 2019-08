Incontro tra Firenze + Verde e il Sindaco Nardella

Stamattina si è tenuto un incontro tra una delegazione di Firenze + Verde e il Sindaco Nardella, in rappresentanza della lista che ha sostenuto Nardella il coordinatore Tommaso Franci, Sandra Giorgetti e i due consiglieri eletti nei quartieri 1 e 2: Simone Petralli e Chiara Fossombroni

Firenze + Verde ha confermato che proseguirà nei prossimi 5 anni l’impegno della lista con il suo programma per la città e la presenza dei due consiglieri di quartiere eletti. Tommaso Franci ha ribadito che “Firenze + Verde è la componente dell’ambientalismo riformista del modello Firenze di Centro Sinistra vincente che ha portato all’elezione di Nardella”.

Il Sindaco Nardella ha concordato sulla necessità di dare evidenza nel Programma di mandato all’esame del Consiglio Comunale al tema degli obiettivi di decarbonizzazione 2030, e alle politiche locali per la promozione dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, necessarie per conseguire tali obiettivi.

Firenze + Verde ha ribadito che sul tema della decarbonizzazione e altri come l’economia circolare è necessario salto di qualità nelle politiche ambientali tramite l’attivazione “cabina di regia per la sostenibilità” alle dipendenze del sindaco che garantisca l’integrazione degli obiettivi ambientali nelle politiche settoriali. Questa azione è molto rilevante sia a livello comunale che di città metropolitana.

Firenze + Verde ha illustrato la Sindaco le proprie iniziative politiche in corso di preparazione per la ripresa autunnale, iniziative che sono basate e interagiscono con la rete di associazioni ambientaliste che ha sostenuto la nascita della lista.

La prima iniziativa di Firenze + Verde sarà sulla rigenerazione urbana. E’ in corso di elaborazione una proposta per interagire con il processo di riscrittura degli strumenti urbanistici della città che verrà presentata in occasione di un convegno in autunno. L’iniziativa sarà orientata a offrire un’occasione di confronto tra società civile e categorie su temi come la riqualificazione energetico-ambientale degli edifici e valorizzazione delle aree verdi del territorio comunale.

Fonte: Firenze più Verde

