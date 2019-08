Balestrieri, torna a Volterra il palio 'Ludus Balistris'

Sabato 24 Agosto 2019 alle ore 21.15 torna a Volterra, in Piazza dei Priori, il “LUDUS BALISTRIS - Palio dei Balestrieri”. Come ogni anno la Compagnia Balestrieri vi invita ad uno degli spettacoli più suggestivi di tiro con la balestra antica da banco.

Nella splendida cornice di Piazza dei Priori, che per l’occasione verrà allestita a festa, potrete assistere allo scontro di cinque tra le compagnie di balestrieri più rinomate d’Italia che si sfideranno al cospetto dei Priori e dei notabili delle Città, per aggiudicarsi la vittoria sul piatto e sul corniolo, proponendo uno spettacolo che offrirà a tutti gratuitamente l’opportunità di conoscere l'arte del tiro con la balestra.

Potrete vedere scoccare dardi che, scagliati dalle potenti balestre, colpiranno i centri posti a 36 metri di distanza. Uno spettacolo intervallato da intermezzi di giochi di bandiere e di giocoleria di fuoco ed effetti sorprendenti.

L’evento fa da preludio al giorno successivo, Domenica 25 Agosto alle ore 16.00 in Piazza dei Priori, quando si svolgerà il “II° LUDUSSINO - Palio dei Piccoli Balestrieri”: la manifestazione, unica nel suo genere, vedrà gli under 15 della Città di Lucca, Massa Marittima e Volterra, sfidarsi in un torneo di Tiro con la Balestra Antica da Banco.

Vi aspettiamo tutti sabato 24 alle ore 21:15 e domenica 25 alle ore 16:00 in Piazza dei Priori a Volterra per assistere gratuitamente allo spettacolo del Torneo del tiro con la balestra: Ludus Balistris e Ludussino.

Fonte: Ufficio stampa

