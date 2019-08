Marenia, a Marina di Pisa il Ferragosto è tutto da ridere

Divertimento e risate a Ferragosto (Marina di Pisa, piazza Gorgona, ore 21.30, ingresso gratuito) con la comicità di Claudio Batta a “Marenia-Non solo mare 2019”, la rassegna estiva organizzata dal Comune di Pisa insieme a molte associazioni. Mentre venerdì 16 sul palco di piazza Gorgona sarà il ritorno agli anni ‘90 con la terza edizione di “Rememories”.

Giovedì 15 agosto sarà protagonista il comico Claudio Batta, famoso per il personaggio calabrese Capocenere, “l'enigmista” di Zelig Circus, che divertirà il pubblico per un Ferragosto tutto da ridere, con la presenza di altri caratteristi e amici che lo hanno accompagnato sin dagli esordi. Sarà presente anche un’area dedicata a food truck, a cura di Confcommercio Pisa, CCIAA Pisa, Terre di Pisa.

Venerdì 16 agosto, all’interno della splendida cornice fronte-mare di piazza Gorgona si ritroveranno tanti giovani e non con la voglia di ballare e fare festa grazie a “Rememories” dove protagonista sarà la musica anni ‘80, la dance ‘90 e le hits dei 2000. Rememories è un progetto con il chiaro obiettivo di rievocare con massima intensità le emozioni inarrivabili delle notti degli anni ‘90, una sorta di macchina del tempo per chi ha vissuto (o avrebbe voluto vivere) il periodo d’oro della nightlife italiana. Una delle note caratterizzanti di questo progetto è proprio la scelta di proporre dj set mixati esclusivamente in vinile spaziando tra dance, house e progressive, all’interno della stessa serata. La consolle dj è composta da storici Dj dell’area pisana, Francesco Bix, Bizio e Roby-D accompagnati dalla voce inconfondibile di Niki The Voice e dal talento indiscusso di Adriana Hamilton. “Rememories” è una manifestazione organizzata da Confcommercio Pisa, da un’idea di Alessandro Trolese e Marco Cardinotti.

Il programma prosegue nei prossimi giorni con la musica dei Caporali Coraggiosi (sabato 17), la finalissima di Marenia's Got Talent (domenica 18) e la tappa del tour estivo dei Tiromancino (lunedì 19). La rassegna “Marenia – Non solo Mare” è organizzata e promossa dal Comune di Pisa, con il contributo della Camera di Commercio di Pisa, la collaborazione della Fondazione Teatro Verdi di Pisa (soggetto attuatore), il supporto di Confcommercio, Confesercenti Toscana Nord, Pro Loco Litorale Pisano e la partecipazione di associazione culturale Eliopoli e di Officine Garibaldi. Sponsor unico anche quest’anno è Cetilar. Per informazioni: www.marenianonsolomare.it; pagina Fb Marenia nonsolomare.