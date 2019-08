Musica e divertimento alla Rocca di Montestaffoli

Musica, spettacoli, artigianato, mostre di pittura e scultura e da quest'anno anche l'ottima cucina biologica a cura del Biodistretto di San Gimignano. E’ la ricetta dell’estate del festival Artistika che, giunto alla sua quinta edizione, andrà in scena dal 16 al 18 agosto nella magica cornice della Rocca di Montestaffoli a San Gimignano. A pranzo e a cena la possibilità di gustare taglieri, primi piatti, bruschette, birre e dolci artigianali preparati con prodotti locali, a Km0, da aziende che da decenni portano avanti la bandiera del cibo biologico e di qualità nel territorio. Tanti gli spettacoli in programma. Venerdì 16 il concerto di musica rituale di Alchimia Sonica, lo spettacolo di funambolismo "The Shay Street Show" e il concerto di musiche tzigane di Draba Trio. Sabato 17 si inizia con Italo Pecoretti e il suo spettacolo di burattini per grandi e piccini, lo spettacolo di fuoco di Magic Farmer e poi si balla con Balkan Karavan - musiche balcaniche ed elettronica e con il Dj Et-Nico, world music, balkan e folk. Domenica 18, oltre a replicare lo spettacolo di burattini e di fuoco, le atmosfere più rilassate con le Melusine, duo di arpe celtiche, e il live set di Simone Solazzo, una looping performance dove strumenti antichi si sposano con l'elettronica, accompagnato dal live painting della pittrice Virginia Puccianti.

Fonte: Ufficio Stamoa

