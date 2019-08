Ecco 56 mila euro per la manutenzione straordinaria dell'istituto Belmesseri

C’è anche l’istituto Belmesseri di Pontremoli nel piano degli interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza predisposto dalla Provincia di Massa-Carrara per alcune scuole del territorio provinciale.

Il presidente della provincia, Gianni Lorenzetti, ha infatti approvato con un proprio decreto il progetto esecutivo per la posa in opera di controsoffitti antisfondellamento per un importo complessivo di circa 56 mila euro nell’istituto lunigianese.

I fondi necessari provengono dal decreto dell’agosto 2017 del Ministero dell’Istruzione, Università e ricerca, con il quale venivano finanziati i progetti di interventi di messa in sicurezza in materia di edilizia scolastica

Il Servizio Patrimonio e Fabbricati della amministrazione provinciale ha già dato il via alla procedura di affidamento dei lavori pubblicando l’ avvisi di manifestazione di interesse sulla piattaforma regionale Start: le imprese che hanno i requisiti potranno comunicare, attraverso la stessa piattaforma, la loro disponibilità a partecipare alla gara entro il 26 agosto 2019.

Nel caso in cui nella procedura le manifestazioni di interesse fossero più di tre l’amministrazione provvederà al sorteggio effettuato in automatico dalla piattaforma Start per individuare le tre imprese che, per ogni intervento, saranno invitate a presentare le loro offerte (sempre attraverso la piattaforma).

I tempi per la realizzazione dei lavori da parte delle imprese che si aggiudicheranno l’appalto sono stati fissati in 60 giorni.

Fonte: Ufficio Stampa

