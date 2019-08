Promuovere la leadership negli insegnanti: online un corso gratuito per docenti

Diventare sempre più leader a scuola? Adesso è possibile grazie a un progetto europeo che ha coinvolto cinque Paese e ha avuto la sua regia nel Comprensorio del Cuoio. Si tratta di Lido, “Fostering Leadership Development Amongst Teachers”, cofinanziato dai fondi del programma europeo 'Erasmus +' e che ha avuto il suo coordinamento nell'agenzia formativa 'Forium' di Santa Croce sull'Arno. Anche l'istituto tecnico 'Carlo Cattaneo' di San Miniato ha partecipato al progetto: fu proprio qui che, a gennaio 2018, si è tenuto il primo incontro. Adesso sono stati messi a disposizione sul web, gratuitamente, materiali e un corso dedicato ai docenti per capire il proprio livello di leadership e trovare dei suggerimenti per implementarla. Si tratta al momento di una sperimentazione in vista di un perfezionamento atteso per il mese di ottobre.

Alla fine del corso i partecipanti dovranno fare un questionario di gradimento che aiuterà i partner a definire la versione definitiva prevista per il prossimo ottobre. Coloro che completeranno il corso e il test di gradimento, a fine agosto riceveranno un attestato di partecipazione spendibile come 20 ore di formazione per il prossimo anno scolastico 2019/20.

Sono tre i prodotti realizzati dai partner del progetto 'Lido': uno strumento diagnostico online per la valutazione della leadership; un corso in presenza per sviluppare la leadership: un altro corso, stavolta invece online, con il medesimo scopo. I materiali sono stati sperimentati al momento in cinque Paesi europei che sono Italia, Romania, Polonia, Grecia e Bulgaria.

Come si utilizza la piattaforma? Il primo step da seguire è quello di compilare il test autodiagnostico in cui i docenti potranno valutare che tipo di leadership possiedono, (all'indirizzo

http://www.lidoproject.eu/login/?lang=it#038;redirect_to=http%3A%2F%2Fwww.lidoproject.eu%2Ftest%2F%3Flang%3Dit ). Successivamente, collegandosi a http://www.lidoecourse.eu/ , è possibile seguire il vero e proprio corso online. Metodologia e materiali traggono ispirazione, tra i vari testi disponibili nella letteratura scientifica, dai lavori di Thomas Gordon (comunicazione efficace), (leadership distribuita), Paul Hersey e Ken Blanchard (leadership situazionale).

Per ogni necessità del caso o ulteriore informazione, è possibile scrivere all'indirizzo mail info@forium.it.

Altri partner del progetto sono Giunti O.S. Psychometrics Srl (Firenze), Universitatea din Pitesti e Colegiul Economic 'Maria Teiuleanu' (Romania), Spoleczna Akademia Nauk e Liceum AkademickieAkademickiego Centrum Edukacyjnego SAN w Lodzi (Polonia), Experimental High School of Mytilene of the University of the Aegean (Grecia) e 32 SU s izuchavane na chuzhdi ezici "Sv. Kliment Ohridski" di Sofia (Bulgaria).

