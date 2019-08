Rossoblu, tutto pronto per il raduno ufficiale

Stanno per terminare le vacanze di Montecatiniterme Basketball. Lunedi 19 agosto la squadra riprenderà gli allenamenti per preparare la nuova stagione agonistica, che vedrà la società rossoblù partecipare al campionato di serie B per il sesto anno consecutivo.

Agli ordini di coach Tonfoni, del suo assistente Giacomo Cardelli e dello storico preparatore atletico Eugenio Ercolini, la squadra farà due sedute al giorno, atletica al mattino e basket al pomeriggio. Gli allenamenti di basket saranno sempre aperti al pubblico e si svolgeranno alle 18 al Palaterme, salvo lunedi 19 che si svolgeranno al Palavinci. E in questa occasione, la società ha organizzato un piccolo happening, invitando i tifosi a brindare con i giocatori alla fine dell’allenamento, calici in alto verso una stagione che si spera porti grandi soddisfazioni. Sarà il primo saluto che i tifosi rossoblù potranno riservare ai vecchi e nuovi giocatori, che inizieranno lunedi un lungo cammino di preparazione che si snoderà attraverso diverse amichevoli, con il clou programmato per il 13 e 14 settembre con la disputa della quinta edizione del torneo intitolato alla memoria di Gianluca Cardelli, per arrivare al debutto in campionato previsto per il 29 settembre al Palaterme contro Use Empoli.

Coach Tonfoni ha convocato 14 giocatori: i confermati Guido Meini, Leonardo Cipriani, Paolo Zanini e Francesco Galli; i nuovi acquisti Milos Divac, Arsenije Stepanovic, Jacopo Mercante, Matteo Nicoli e Joseph Sadi Vita, e i giovani provenienti dal settore giovanile Ghiarè, Casciani, Lepori, Alioune e Trinci.

La prima uscita ufficiale di Montecatini è prevista per martedi 27 agosto, nello scrimmage contro la Pallacanestro Lucca (neopromossa in serie B) che si giocherà a Ponte Buggianese alle 19; a seguire, sabato 31 agosto i rossoblù affronteranno Piombino alle 19 al Palaborelli di Pescia.

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Montecatini Terme