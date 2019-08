Ruba bici elettrica a Montecatini, una denuncia

È stato individuato e denunciato dalla Polizia Municipale l’autore del furto della bicicletta elettrica di domenica pomeriggio in pieno centro di Montecatini di fronte all’oreficeria Salcino.

La bicicletta asportata risultava essere del titolare dell’omonima oreficeria Salcino che appena accortosi del furto, si metteva in contatto con la Polizia Municipale per informare del fatto e di li a breve trasmetteva al Comandante un firmato estrapolato dal sistema di videosorveglianza del negozio.

Dal video trasmesso veniva individuato un uomo che dopo essere passato più volte di fronte al negozio si appropriava della bicicletta elettrica e si dava alla fuga, il video veniva condiviso con gli agenti in servizio e anche loro riconoscevano il ladro.

Con i dati in possesso della Polizia Municipale iniziavano le ricerche dell’uomo che aveva rubato la bicicletta in quanto le generalità erano già note perché più volte lo stesso era stato messo sotto la lente d'ingrandimento ed era già deferito all’Autorità Giudiziaria per la detenzione di arnesi atti allo scasso di cui non ha saputo giustificarne il possesso

Nelle prime ore della mattina le ricerche hanno dato buon esito in quanto l’uomo, di origine romena, è stato individuato in Montecatini, allo stesso gli veniva contestato il fatto di essere l’autore del furto della bicicletta elettrica e inizialmente negava categoricamente di esserne l’autore, ma dopo avergli fatto visionare il firmato ha ammesso le proprie responsabilità affermando di essere effettivamente lui l’uomo ritratto nel video.

Ma la Polizia Municipale non si è fermata solo all’individuazione certa dell’autore del furto, ma ha proseguito l’attività d’indagine mirata a recuperare la bicicletta asportata per poterla riconsegnare al legittimo proprietario.

Pertanto sono stati presi contatti con il Nucleo Informativo dei Carabinieri del Comando Provinciale di Prato, in quanto è in atto una sinergia per altre attività d’indagine, comandato dal Magg. Vellucci Enrico ex comandante di Montecatini Terme, e nel giro di poche ore è stata individuata la bicicletta e i due giovani cinesi che la detenevano.

Di li a breve il velocipede veniva riconsegnato al proprietario.

Fonte: Ufficio stampa

