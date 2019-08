Scomparsa Marcello Martini, ex deportato, Barni: Un grande testimone per i nostri giovani

"Segnato indelebilmente dalla sofferenza patita nel lager ha saputo testimoniare il suo desiderio di giustizia e di libertà per una vita intera. Con la sua presenza sul treno della memoria ha rappresentato per tanti giovani fiorentini e toscani il testimone vivente dell'orrore dei campi di concentramento nazisti. Per questo sua scomparsa ci colpisce profondamente. Alla moglie Mariella il cordoglio dell'Amministrazione e della città". È quanto dichiara l'assessore alla cultura della memoria Alessandro Martini. Marcello Martini nato a Prato e deportato a Mauthausen, Wiener Neustadt e Hinterbrühl a soli 14 anni. Oltre ai viaggi del treno della memoria, Martini ha preso parte a numerose iniziative dell'Aned a Firenze riuscendo sempre a trovare con i giovani le parole giuste per ricordare la vicenda di deportazione sua e dei suoi compagni.